Боец десантно-штурмового батальона 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным «Перец» утверждает, что российские военнослужащие уничтожили спецподразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Новомихайловке. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ВС РФ уничтожили 233-ю бригаду ВСУ. Он утверждает, что входящие в нее военные — «головорезы».

Как указал «Перец», о задачах украинских солдат свидетельствовали показания пленных.

До этого командир роты отряда «Шторм» 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» с позывным «Артист» заявил, что российские войска захватили в Новомихайловке трофейное оружие украинских войск производства НАТО.

Боец рассказал, что в руки российских военнослужащих попали противотанковые ракетные комплексы Jаvelin, американский пулемет калибра 7,62, пулемет турецкого производства Canik, гранатомет шведского производства Carl Gustaf и одноразовые гранатометы.

Кроме того, в число трофеев оказались фосфорные гранаты, применение которых запрещено Женевской конвенцией там, где жертвами могут стать мирные жители.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие захватили самый мощный вариант танка Leopard 2 в арсенале украинской армии.