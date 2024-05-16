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«Дело чести»: Боня пожаловалась на разрывы контрактов в Европе из-за СВО

Блогер Виктория Боня не снялась в рекламе аэропорта Ниццы из-за начала СВО

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Victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер и модель Виктория Боня в беседе с NEWS.ru пожаловалась на разрывы рекламных контрактов в Европе после начала СВО.

В качестве примера девушка привела рекламу аэропорта Ниццы. По словам артистки, у нее должна была состояться фотосессия, где она выступала бы лицом учреждения, а рекламные плакаты с ней должны были висеть по всему югу Франции. Однако, отметила Боня, из-за СВО многие бренды, компании и журналы «закрыли двери» для нее из-за национальности. Теперь же блогер сама не намерена сотрудничать с этими организациями.

«И что вы думаете? Через год-полтора все эти люди приглашают меня на мероприятие. Я отказалась. Я тоже буду стоять со своей страной в тот момент, когда ей тяжело и все от нее отвернулись. Для меня это уже дело принципа, дело чести», — возмутилась модель.

Недавно Виктория Боня стала гостьей вечеринки Ольги Бузовой по случаю 20-летия карьеры на ТВ. В разгар мероприятия в баре «Шаляпин» Виктория Боня вышла к журналистам вместе со своей дочерью Анджелиной. Для мероприятия Виктория Боня предпочла корсет и жакет цвета хаки, а дочь — меховую накидку.

Ранее Алена Жигалова вступилась за Ольгу Бузову после слов Гагариной.

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