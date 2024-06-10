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Курс евро опустился ниже 95 рублей

Курс евро в начале торгов опустился ниже 95 рублей впервые с 16 января

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Shutterstock/ABARONS

Курс евро в начале торгов в понедельник опустился ниже 95 рублей впервые с 16 января. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс евро расчетами «завтра» на 7:04 мск снижался на 38 копеек, до 96,19 рубля, а до этого опускался до 94,6 рубля.

Доллар США в начале торгов поднимался до 89,41 рубля, юань — до 12,28 рубля, следует из данных Московской биржи.

В ходе валютных торгов 31 мая курс евро поднимался выше 98 рублей.

До этого директор по анализу финансовых рынков и макроэкономике УК «Альфа Капитал» Владимир Брагин прогнозировал, что ослабление рубля относительно курса доллара в долгосрочной перспективе не ожидается. По его словам, этому будет способствовать достижение целей по снижению инфляции и обеспечению стабильности экономики.

27 мая стоимость доллара опустилась ниже 89 рублей впервые с 30 января 2024 года. На торгах Мосбиржи в этот день курс доллара опускался до 88,3 рубля, теряя 1,2 рубля с уровня закрытия торгов 24 мая. Курс евро снижался на 3,8 рубля, до 95,2 рубля. Аналитики полагают, что пределом падения доллара станет уровень в 85 рублей. Во втором полугодии курс рубля начнет ослабляться, и эксперты не исключают доллар по 97 руб. Что будет с курсами валют летом и когда лучше покупать валюту — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам назвали предел падения курса доллара.

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