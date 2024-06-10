Украинский солдат переплыл Днепр, чтобы сдаться в плен российским военным

Украинский солдат на плоту из пластиковых бутылок переплыл через Днепр и сдался в плен российской армии. Об этом сообщили РИА Новости источники в российских силовых структурах.

По данным источников, сначала украинец вышел на связь с российскими военными через чат-бот Free soldier. Пленный сообщил, что его бригаду собрались частично перебрасывать на Харьковское направление, поэтому он решил сбежать.

До этого Минобороны России опубликовало кадры допроса пленного наемника из Колумбии Анхеля Карденаса Монтиллы, который воевал на стороне ВСУ. Монтилла сообщил, что приехал на Украину для «охраны зданий», но попал на передовую.

По словам мужчины, в социальной сети TikTok он увидел рекламу работы на Украине и решил откликнуться, так как ему нужны были деньги, чтобы кормить семью и платить за ипотеку. Колумбийцу сообщили, что нужно «охранять здания», предложив 120 тыс. гривен (около 265 тыс. руб.).

Ранее глава МИД России Сергей Лавров высказался о появлении французских военных на Украине.