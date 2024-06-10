Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский солдат переплыл Днепр, чтобы сдаться в плен российским военным

Солдат ВСУ на плоту из пластиковых бутылок переплыл Днепр и сдался в плен ВС РФ

close
100%
Pexels

Украинский солдат на плоту из пластиковых бутылок переплыл через Днепр и сдался в плен российской армии. Об этом сообщили РИА Новости источники в российских силовых структурах.

По данным источников, сначала украинец вышел на связь с российскими военными через чат-бот Free soldier. Пленный сообщил, что его бригаду собрались частично перебрасывать на Харьковское направление, поэтому он решил сбежать.

До этого Минобороны России опубликовало кадры допроса пленного наемника из Колумбии Анхеля Карденаса Монтиллы, который воевал на стороне ВСУ. Монтилла сообщил, что приехал на Украину для «охраны зданий», но попал на передовую.

По словам мужчины, в социальной сети TikTok он увидел рекламу работы на Украине и решил откликнуться, так как ему нужны были деньги, чтобы кормить семью и платить за ипотеку. Колумбийцу сообщили, что нужно «охранять здания», предложив 120 тыс. гривен (около 265 тыс. руб.).

Ранее глава МИД России Сергей Лавров высказался о появлении французских военных на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами