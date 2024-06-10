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В Анкаре заявили, что пока нет решения проблем с банковскими переводами из РФ в Турцию

Банк Ziraat: проблемы с банковскими переводами из РФ в Турцию пока не решены

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Murad Sezer/Reuters

Возникшие проблемы с банковскими переводами из России в Турцию пока решены не будут. Об этом со ссылкой на слова представителя турецкого государственного банка Ziraat, сообщает РИА Новости.

Представитель банка подчеркнул, что сейчас нет каких-либо кардинальных изменений, которые могут повлиять на ситуацию вокруг платежей из РФ в Турции. Сроки решения проблемы пока неизвестны. В Анкаре отметили, что представители средств массовой информации в первую очередь узнают о решении вопроса.

До этого сообщалось, что российских туристов заселили в недостроенный корпус отеля в Турции, а некоторых выгнали на улицу из-за дефицита свободных комнат.

8 июня сообщалось, что Турция и Россия договорились о создании совместной энергетической и горнодобывающей биржи, которая будет размещена в финансовом центре Стамбула.

Ранее Турция и Россия определили дальнейшие шаги по проекту «газового хаба».

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