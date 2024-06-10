В ДНР обезвредили два ударных дрона «Баба-Яга»

Взрывотехники ФСБ обезвредили два ударных дрона «Баба-Яга» под Волновахой и на Бирюзовой улице в Донецке в ДНР. Об этом сообщило управление ФСБ по ДНР, передает ТАСС.

Дроны были вооружены противотанковыми бомбами. Их подавили с помощью систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Один из беспилотников управлялся с помощью системы спутниковой связи Starlink.

До этого два жителя Донецка пострадали после сброса бомбы с беспилотника.

9 ноября 2023 года постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Вооруженные силы Украины с февраля 2022 года обстреляли ДНР свыше 25 тысяч раз, а на территорию республики упало порядка 145 тысяч снарядов.

По его словам, в ДНР в результате обстрелов были повреждены более 16 тысяч домов и свыше 3,5 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, пять тысяч триста шестьдесят человек, включая 357 детей, получили ранения различной степени тяжести.

Ранее российский морпех «Самурай» взял в плен «Бабу-Ягу».