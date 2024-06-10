Утром 10 июня на севере Москвы загорелся автосалон. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», пожар начался в автосалоне рядом с Бутырским рынком.

В МЧС уточнили, что сначала площадь пожара составила 50 квадратных метров, но, по последним данным, она достигла 200 «квадратов». При этом сведений о пострадавших не поступало.

За несколько дней до этого на крыше жилого дома в Магадане во время ремонта взорвался газовый баллон. В инциденте никто не пострадал. Спасатели ликвидировали пожар на площади 100 квадратных метров.

До этого в городе Астрахани из-за короткого замыкания электрической сети загорелся сарай, в котором находились 48 кроликов. Площадь пожара составила 155 квадратных метров. При этом владелец постройки немедленно оповестил огнеборцев о наличии животных, благодаря чему всех кроликов удалось спасти. Никто из людей также не пострадал.

Ранее сотрудники экстренных служб спасли ежа, пострадавшего в результате природного пожара в Республике Крым.