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Названо условие заключения оборонного соглашения США и Саудовской Аравии

WSJ: США и Саудовская Аравия близки к подписанию соглашения в сфере обороны

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Shutterstock/Aritra Deb

Администрация президента США Джо Байдена и Саудовская Аравия близки к заключению договора в сфере обороны в обмен на нормализацию дипломатических отношений королевства с Израилем. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских и саудовских чиновников.

В материале WSJ отмечается, что соглашение должно улучшить положение Саудовской Аравии и укрепить военную роль США на Ближнем Востоке. Договор будет включать поддержку в разработке гражданской ядерной программы королевства. В частности, речь идет о создании собственной системы обогащения урана. Сделка также может усилить напряженность в отношениях с Ираном, который является конкурентом Саудовской Аравии в регионе и углубляет свои связи с Россией.

Как пишет WSJ, успех дипломатических усилий зависит от приверженности Израиля созданию палестинского государства и прекращения войны в секторе Газа.

До этого советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что США помогали израильским войскам искать и освобождать заложников палестинского движения ХАМАС, но не отправляли своих солдат для непосредственного участия в операции в секторе Газа.

Ранее в МИД Ирана раскрыли план по сдерживанию Израиля.

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