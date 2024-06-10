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Фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» оштрафовали за нарушение ПДД

Обвиняемого в теракте в «Крокусе» Мирзоева оштрафовали за нарушение ПДД

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Судебные приставы намерены взыскать штрафы с фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева (внесен в список террористов и экстремистов) за нарушение правил дорожного движения. Об этом свидетельствуют данные сайта Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

По данным ФССП, на имя уроженца Таджикистана, 32-летнего Мирзоева выписаны два штрафа за административные нарушения, совершенные 23 марта 2024 года в Брянской области. Сумма штрафов от ГИБДД составляет 2 тыс. рублей.

Исполнительное производство было заведено 4 июня 2024 года Межрайонным отделом судебных приставов по взысканию штрафов специально уполномоченных органов по городу Новосибирску. Там Мирзоев имел временную регистрацию на три месяца.

До этого суд продлил содержание в СИЗО четверым фигурантам дела. Свидетелями проходят 800 человек. Обвиняемыми являются 20 человек, 18 из них находятся под стражей. Более 1700 человек признаны потерпевшими по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Задержаны четверо подозреваемых в нападении. Ими оказались граждане Таджикистана Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов. Им грозит пожизненное заключение.

Ранее стало известно о долге одного из фигурантов дела «Крокуса» перед налоговой.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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