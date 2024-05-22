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В Петербурге намерены штрафовать туристов за неуплату курортного сбора

ЗакС Петербурга принял в I чтении закон о штрафах за неуплату курортного сбора

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Алексей Даничев/РИА Новости

Власти Санкт-Петербурга собираются штрафовать туристов и владельцев гостиниц в случае неуплаты курортного сбора. Соответствующий законопроект, предложенный губернатором Александром Бегловым, Заксобрание Петербурга приняло 22 мая в I чтении, о чем сообщила «Фонтанка».

Просрочка либо отказ от оплаты сбора обойдутся приезжим в штраф размером от 500 до 2 тыс. рублей. Для сотрудников отелей и владеющих гостиницами юрлиц также предусмотрены штрафы в размере 10-30 тыс. и 30-50 тыс. рублей соответственно, если они вовремя не перечислят средства в бюджет города.

Помимо этого, власти намерены ввести штрафы за нарушение порядка подачи данных, нужных для ведения реестра операторов курортного сбора. Максимальное наказание за это — штраф в 100 тыс. рублей для юрлиц, которые просрочат передачу необходимой для обновления реестра информации.

Курортный сбор начали с 1 апреля взимать в Петербурге с совершеннолетних туристов, останавливающихся в гостиницах, апарт-отелях, санаториях и других объектах размещения. Размер сбора составляет 100 рублей в сутки с человека. В Госдуме сбор называли необходимым для развития туристической инфраструктуры.

Ранее в Российском союзе туриндустрии оценили, куда направят деньги с курортного сбора в Санкт-Петербурге.

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