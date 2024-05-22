СБУ заочно предъявила обвинения продюсеру Юрию Бардашу

Служба безопасности Украины (СБУ) собрала доказательную базу для предъявления обвинений продюсеру Юрию Бардашу в нарушении четырех статей Уголовного кодекса страны. Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ.

По данным службы, после начала специальной военной операции Бардаш покинул Украину и перебрался в Россию, где «оправдывал войну» и «призывал к захвату Киева и Харькова». В сообщении отмечается, что продюсер «регулярно публикует антиукраинские сообщения на страницах собственного Telegram-канала», аудитория которого составляет около 50 тысяч пользователей.

Собрав доказательства, следователи СБУ заочно сообщили Бардашу о том, что он подозревается по четырем статьям Уголовного кодекса Украины, указывается в посте. В частности, речь идет о публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя, распространении материалов с призывами к изменению государственных границ, пропаганде войны и оправдании «вооруженной агрессии РФ против Украины».

В конце января Бардаш, родившийся в Алчеевке на территории Луганской народной республики, получил российский паспорт. Он похвастался документом на фоне фотографии президента России Владимира Путина и флага страны.

Ранее Бардаш заявил, что Верка Сердючка «спелась» с Зеленским.