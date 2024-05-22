Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео, как в Петербурге мужчина попал под колеса после воровства сумки

В Петербурге мужчина украл сумку и его сразу же сбил автомобиль

В Санкт-Петербурге мужчина попал под колеса сразу после того, как украл из кафе чужую сумку. Об этом городская прокуратура сообщила в своем Telegram-канале.

«Подсудимый заметил на диване оставленные вещи и решил похитить их. Скрываясь с места преступления, Иванов вышел на улицу, стал перебегать дорогу и попал под машину. В сознание подсудимый пришел только в больнице», — говорится в публикации.

Сам инцидент произошел в июле прошлого ода. Отмечается, что в сумке находилась одежда. Против злоумышленника возбудили уголовное дело, его приговорили к 1 году и 8 месяцам колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что водитель из Нижнего Тагила сбил мать и ее маленького сына на пешеходном переходе. Инцидент произошел на Липовом тракте. По предварительной информации, 35-летний мужчина на машине марки Mitsubishi не остановился и наехал на семью. В результате ДТП мать с ребенком доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести». В беседе с правоохранителями россиянин пояснил, что его ослепило солнце, поэтому он не заметил пешеходов. Выяснилось, что светопропускаемость передних стекол автомашины не соответствовала нормативным требованиям.

Ранее под Ростовом вооруженный солдат сбежал из воинской части на автомобиле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами