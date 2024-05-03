Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме оценили, должна ли Россия защищать попавшего под суд Депардье

Депутат Водолацкий: Депардье не нужна помощь со стороны российских властей

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Получивший гражданство РФ французский актер Жерар Депардье не нуждается в помощи российских властей, убежден первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. В деле артиста никак не замешана политика, объяснил он в беседе с интернет-изданием «Абзац».

Напомним, в октябре над Депардье пройдет суд по делу о сексуальных домогательствах. 29 апреля Депардье был заключен под стражу в Париже, однако позднее его выпустили. О насилии с его стороны заявили две женщины.

Хотя актер отрицает все обвинения, он уже не впервые оказывается в такой ситуации – ранее против него выступали более десяти женщин, напомнил депутат. По его мнению, это доказывает, что Депардье в поддержке не нуждается.

«Ему зачастую предъявляют претензии обиженные на него женщины, с которыми в дальнейшем дела разрешаются мирным путем», — подчеркнул Водолацкий.

Новые обвинения против актера, по мнению парламентария, не приведут к серьезным последствиям – он объяснил их вымогательством денег или попыткой пиара.

Что касается России, то Депардье любит ее «как страну добра», однако не может себе позволить публично высказаться в поддержку спецоперации на Украине из-за угрозы со стороны властей, заявил депутат.

«Жерар Депардье понимает, что наша страна борется с международным нацизмом на территории Украины. Все публичные люди на Западе это понимают, просто не могут сказать вслух», — убежден он.

Гражданство России Депардье получил в 2013 году. После начала СВО он актер раскритиковал действия российских властей, а позднее назвал себя русским, любящим русскую культуру. Подробнее о жизни актера после получения российского паспорта – в материале «Газеты.Ru».

Звездный адвокат ранее оценил шансы Депардье на защиту России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами