В Госдуме оценили, должна ли Россия защищать попавшего под суд Депардье

Получивший гражданство РФ французский актер Жерар Депардье не нуждается в помощи российских властей, убежден первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. В деле артиста никак не замешана политика, объяснил он в беседе с интернет-изданием «Абзац».

Напомним, в октябре над Депардье пройдет суд по делу о сексуальных домогательствах. 29 апреля Депардье был заключен под стражу в Париже, однако позднее его выпустили. О насилии с его стороны заявили две женщины.

Хотя актер отрицает все обвинения, он уже не впервые оказывается в такой ситуации – ранее против него выступали более десяти женщин, напомнил депутат. По его мнению, это доказывает, что Депардье в поддержке не нуждается.

«Ему зачастую предъявляют претензии обиженные на него женщины, с которыми в дальнейшем дела разрешаются мирным путем», — подчеркнул Водолацкий.

Новые обвинения против актера, по мнению парламентария, не приведут к серьезным последствиям – он объяснил их вымогательством денег или попыткой пиара.

Что касается России, то Депардье любит ее «как страну добра», однако не может себе позволить публично высказаться в поддержку спецоперации на Украине из-за угрозы со стороны властей, заявил депутат.

«Жерар Депардье понимает, что наша страна борется с международным нацизмом на территории Украины. Все публичные люди на Западе это понимают, просто не могут сказать вслух», — убежден он.

Гражданство России Депардье получил в 2013 году. После начала СВО он актер раскритиковал действия российских властей, а позднее назвал себя русским, любящим русскую культуру. Подробнее о жизни актера после получения российского паспорта – в материале «Газеты.Ru».

Звездный адвокат ранее оценил шансы Депардье на защиту России.