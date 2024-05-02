Звездный адвокат оценил шансы Депардье на защиту России

Звездный адвокат Сергей Жорин оценил шансы французского актера с российским гражданством Жерара Депардье на защиту России. Об этом он побеседовал с изданием «Подмосковье сегодня».

«Вероятнее всего, дипломаты с ним свяжутся. Насколько эта позиция будет активной — зависит, наверное, от высказываний Депардье и, прежде всего, от необходимости оказания помощи со стороны Российской Федерации», — сказал адвокат.

Эксперт предположил, что показания женщин, обвиняющих Депардье в домогательствах, могут быть ложными.

«Я не могу ничего утверждать голословно, но складывается такое впечатление, что это так называемый общемировой тренд. Безусловно, есть случаи, когда действительно имело место какое-то сексуальное домогательство, но нередки случаи, когда те или иные истории либо изначально выдуманы, либо это был какой-то флирт, оказание знаков внимания, которые в последующем были раздуты», — говорит Жорин.

Суд над французским актером Жераром Депардье по делу о сексуальных домогательствах пройдет в октябре текущего года.

29 апреля Депардье был заключен под стражу по делу о сексуальных домогательствах. О насилии заявили две женщины.