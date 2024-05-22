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Легенда ЦСКА рассказал, как гонял по МКАД на скорости 260 км/ч

Легенда ЦСКА Попов заявил, что гонял по МКАД на скорости 260 км/ч

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fcufa.pro

Бывший футболист московского ЦСКА и сборной России Денис Попов в интервью Sport24 заявил, что во время игровой карьеры обожал разъезжать по Москве на гоночных автомобилях.

По его словам, максимальная скорость во время подобных поездок составляла 260 км/ч.

«Максимально разгонялся до 260-ти по МКАД на «Мерседесе», купленном у Гинера. В такой момент машина как будто замирает, кажется, что ты стоишь на месте и не едешь. Пару раз другие водители не замечали, что я несусь на такой скорости и перестраивались в мою полосу. Приходилось как-то выруливать. Честно — было страшно», — заявил Попов.

В августе 2022 года Попов возглавил «Уфу». До этого 45-летний Попов работал в тренерском штабе Сергея Юрана в подмосковных «Химках», а также в «СКА-Хабаровске». Экс-форвард московского ЦСКА и сборной России также возглавлял СКА из Ростова-на-Дону.

Ранее получившего двойной перелом черепа вратаря ЦСКА Владислава Торопа выписали из больницы.

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