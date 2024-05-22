Офицер ВСУ раскрыл тактику наступления ВС РФ в Харьковской области

Подразделения российской группировки войск «Север» штурмуют позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области с разных направлений. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на украинских военных.

«Они ведут огонь из артиллерии с большого расстояния, уничтожают все, а затем небольшими группами штурмуют, но в большом количестве и с разных направлений», — сказал начальник штаба оперативного батальона 13-й бригады ВСУ, капитан Петр Левковский в беседе с журналистом издания.

По его словам, тактика наступления Вооруженных сил РФ значительно изменилась по сравнению с 2022 годом.

17 мая президент РФ Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам поездки в Китай, заявил, что несмотря на успешное наступление в Харьковской области, Россия не собирается брать под контроль сам Харьков. Он сказал, что российские войска ведут наступление, чтобы отодвинуть ВСУ и прекратить обстрелы своих приграничных территорий, в том числе Белгорода. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее генштаб ВСУ назвал самое напряженное направление на всей линии фронта.