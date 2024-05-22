«Краснодар» готов предложить Мусаеву новый контракт

Руководство «Краснодара» планирует продлить сотрудничество с российским тренером Мурадом Мусаевым. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, клуб намерен предложить специалисту двухлетний трудовой договор с возможностью продления. Текущий контракт Мусаева с командой рассчитан до конца сезона-2023/24.

Мусаев возглавил «Краснодар» в марте 2024 года после того, как из клуба был уволен Владимир Ивич. Руководство «быков» пошло на смену тренера после вылета из Кубка России от «Химок».

Перед заключительным туром турнирную таблицу РПЛ, набрав 56 очков, возглавляет «Динамо», а «Краснодар» отстает на три балла и находится на третьем месте. Этим командам предстоит сыграть друг с другом, и в случае победы «Краснодара» и потери «Зенитом» очков в матче с «Ростовом» именно «быки» станут чемпионами, поскольку при равенстве очков с «Динамо» у них будет преимущество за счет побед в личных встречах.

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