Швейцария ограничит воздушное пространство во время конференции по Украине

Военно-воздушные силы (ВВС) Швейцарии намерены ограничить воздушное пространство в районе города Люцерн с 13 по 17 июня на период мирной конференции по Украине. Об этом говорится в заявлении на сайте Федерального совета страны, передает РИА Новости.

Отмечается, что 22 мая совет одобрил временное ограничение использования воздушного пространства во время конференции в Бюргенштоке. ВВС усилят наблюдение за воздушным пространством.

Также в заявлении говорится, что Швейцария развернет до 4 тысяч военнослужащих для обеспечения безопасности конференции.

Мирная конференция по Украине пройдет 15-16 июня в Бюргенштоке, недалеко от Люцерна. Среди приглашенных — страны G7, G20, БРИКС. Всего — 160 делегаций из 120 стран.

России в списке приглашенных участников нет «на данный момент», но в МИД Швейцарии отметили открытость идеи выслать приглашение. В МИД РФ считают проведение этой конференции «путем в никуда», а президент Владимир Путин назвал идею провести такой форум «каким-то паноптикумом». В Кремле подчеркнули, что любые переговоры по Украине без России не приведут к мирному диалогу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский назвал причину нежелания приглашать Россию на саммит мира.