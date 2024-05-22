В Швеции увидели претензии России на полный контроль Балтийского моря

Главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден заявил, что Россия якобы хочет взять под полный контроль Балтийское море и остров Готланд. Его слова приводит RND.

«Да, я уверен, что Путин положил оба глаза на Готланд. Цель Путина – получить контроль над Балтийским морем. Вероятно, он также положил глаз на Аландские острова. Россияне внимательно следят за происходящим на входах и выходах к Балтийскому морю», — заявил Бюден.

Он призвал не допустить такого развития событий, поскольку если Россия «перекроет Балтийское море», это окажет огромное влияние на Швецию и другие страны региона.

Накануне на портале публикации проектов нормативно-правовых актов был опубликован законопроект, согласно которому Минобороны РФ предлагает уточнить линию государственной границы в районе Калининградской области. Документ предполагает утверждение координат, от которых отмеряется ширина российской прилежащей зоны у материкового побережья и островов в Балтийском море, на южной части в восточной части Финского залива.

Ранее в Кремле переадресовали МО РФ вопрос об уточнении линии госграницы на Балтике.