Си Цзиньпин пообещал углублять политическое взаимодоверие Китая с Россией

За 75 лет отношения Китая и России стали еще крепче. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

Он считает, что Пекин и Москва показали пример выстраивания отношений нового типа и связей между соседями.

По его словам, Китай будет продолжать углублять политическое взаимодоверие с Россией.

До этого сообщалось, что Путин и Си Цзиньпин завершили переговоры в Пекине.

С российской стороны в переговорах принимают участие глава министерства иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин, первый вице-премьер Денис Мантуров, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, помощник президента Юрий Ушаков, российский посол в Китае Игорь Моргулов, министр финансов Антон Силуанов, глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина и глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай всегда будет партнером России.