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Российские войска уничтожили 32 наблюдательных пункта ВСУ за сутки

Сальдо: группировка войск «Днепр» уничтожила 32 наблюдательных пункта ВСУ

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российская группировка войск «Днепр» за сутки уничтожила 32 наблюдательных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение <...> противнику в районах Работино, Золотой Балки, Казацкого и Ивановки», — написал он.

Потери ВСУ составили до 50 человек, а также шесть 155-мм гаубиц М777, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

До этого Сальдо сообщал, что ВСУ 9 мая нанесли удар по жилому дому в населенном пункте Великая Лепетиха в Херсонской области. Ранения получил 20-летний местный житель.

Сальдо заявил, что его доставили в Нижнесерогозскую центральную районную больницу, жизни мужчины ничего не угрожает.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Сальдо заявил, что ВСУ ловят инвалидов в Херсоне для отправки на фронт.

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