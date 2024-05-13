Партия танков Т-72Б3М поступила на вооружение Центрального военного округа

Мотострелковое соединение Центрального военного округа (ЦВО) в Оренбургской области получило партию модернизированных танков Т-72Б3М. Об этом сообщили в пресс-службе округа, передает ТАСС.

Соединение получило партию из более десяти модернизированных танков, которые, как подчеркнули в пресс-службе округе, обладают высокой огневой мощью, маневренностью и надежной защитой.

Это позволит увеличить мобильность мотострелковых подразделений и повысить эффективность выполнения задач по предназначению, добавили там.

Боевая машина Т-72Б3М представляет собой модернизированную версию советского танка Т-72. Она оснащена усовершенствованной системой управления огнем и прицеливания, динамической защитой «Реликт», новым двигателем мощностью 1130 лошадиных сил, а также пушкой калибра 125 мм с повышенной живучестью ствола.

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