Мария Голубкина сделала неожиданное признание о разводе с Николаем Фоменко

Актриса Мария Голубкина в программе «Звезды сошлись» вспомнила о спорах с бывшим мужем Николаем Фоменко из-за бассейна.

«Рассказываю тайну, почему мы развелись с Колей Фоменко. Он сказал мне, что я не дала ему построить бассейн. А он его построил в итоге. У него дом еще больше, чем у меня. Я спрашивала: «Ну как?». Он отвечал, что это ужас», — отметила Голубкина.

По словам актрисы, ее бывшему супругу приходится перед выходом из дома закрывать все окна и двери. Голубкина пояснила, что за бассейном нужно тщательно ухаживать, обрабатывать его химией, так как в противном случае в резервуаре заведутся водоросли и плесень.

Недавно Мария Голубкина стала гостьей премьеры романтического фильма «Немая жизнь», которая прошла 10 марта. На светском мероприятии 50-летняя Мария Голубкина появилась в повседневном образе. Актриса надела темно-серое худи, облегающие джинсы и высокие сапоги цвета хаки. Артистка собрала волосы в гладкий хвост. Телеведущая отказалась от макияжа и поддержала тренд на естественную красоту.

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