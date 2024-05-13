В Британии оценили перестановки в Минобороны РФ

Кадровые перестановки в министерстве обороны России связаны с практической целью по «обеспечению максимально эффективной работы» военно-промышленного комплекса страны. Так телеканал Sky News оценил назначение на должность главы военного ведомства России Андрея Белоусова.

В материале отмечается, что преемник Сергея Шойгу «является экономистом», таким образом Кремль хочет «усиления контроля над расходами на оборону, которые достигли 6,6% ВВП».

«Это говорит о том, что Россия прямо сейчас хочет обеспечить максимально эффективную работу военно-промышленного комплекса», — говорится в тексте.

12 мая президент РФ Владимир Путин предложил назначить Белоусова главой Минобороны.

65-летний Андрей Белоусов в разное время занимал посты помощника Путина по экономическим вопросам, министра экономразвития России, главы департамента экономики и финансов Аппарата правительства России, гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, долгое время работал в Российской академии наук.

Ранее аналитик оценил главные качества Белоусова.