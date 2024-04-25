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Люся Чеботина про обнаженную фотосессию: «Я бы согласилась»

Певица Чеботина призналась, что готова сняться обнаженной ради личного архива

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Певица Люся Чеботина в интервью kp.ru заверила, что согласилась бы на обнаженную фотосъемку ради личного архива.

«Я бы согласилась на откровенную фотосессию, но не для того, чтобы выкладывать это на обложки журнала, а чтобы вспоминать в старости, какая я была. А вот делать фото для каких-то журналов — вряд ли», — рассказала Чеботина.

В декабре 2022 года Люся Чеботина подтвердила, что встречается с певцом ЮрКиссом. Певица заявила, что они с возлюбленным очень похожи. Она назвала себя и музыканта «двумя суетологами, которые смотрят в одну сторону». При этом в мае 2023 года ЮрКисс заявил, что у него нет партнерши.

В ноябре прошлого года Люся Чеботина дала повод для слухов о романе со звездой шоу «Холостяк» Александром Гранковым. Пару заметили вместе на светском мероприятии в Москве, однако официального подтверждения романа не было.

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