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Бузова потребовала дом от ТНТ

Певица Ольга Бузова потребовала недвижимость за «Дом-2»

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Buzova86/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и телеведущая Ольга Бузова потребовала в эфире шоу «УТРО. ТНТ» собственный дом у руководства телеканала ТНТ.

Бузова объяснила, что во время участия в программе «Дом-2», она должна была получить недвижимость, так как построила на телепроекте любовь. Артистка уточнила, что она и Роман Третьяков были единственной парой на проекте.

«Я пришла к вам с верой, надеждой и любовью. Любовь свою я построила. Почему я на это повелась? Говорили: «Построишь любовь — получишь дом». На тот момент, когда разыгрывался дом, мы были с Романом Третьяковым единственной парой. Где мой дом?» — заявила певица.

В 2004 году Ольга Бузова стала участницей телепроекта «Дом-2», где получила наибольшую известность. С 2008-го по 2021-й звезда была ведущей программы. В 2011-м она начала музыкальную карьеру, выпустив первый сингл «Не забывай».

В марте 2024-го Бузова призвала даже не пытаться достичь такого же успеха, что и она. Она заявила, что невозможно повторить ее путь, и посоветовала найти свою дорогу к успеху.

Ранее Кадони обвинил Бузову в предательстве.

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