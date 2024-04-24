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Айза захотела подать второй иск на алименты к Гуфу

Блогерша Айза-Лилуна Ай заявила, что может подать иск на алименты к Гуфу

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Из личного архива Айзы

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай призналась в Telegram-канале, что хочет снова подать иск на алименты к бывшему мужу, рэперу Алексею Долматову (Гуфу).

«Настроение подать второй иск на алименты», — поделилась блогерша.

Айза и Долматов поженились в 2008 году. В 2010-м у них родился сын Сэм. Звезды развелись в 2013-м. Причиной расставания, как отмечала Айза, стали измены артиста и пагубные привычки.

В декабре Айза впервые подала иск на алименты к Гуфу. Она подала на рэпера в суд из-за необходимости оплачивать их сыну образование. Сэм хочет поступить в университет в Сингапуре. Блогерша отметила, что до этого случая десять лет не просила у артиста денег.

В декабре 2024-го Айза рассказала, что не планирует даже пытаться подавать иск на лишение артиста родительских прав. Она объяснила, что для этого не было никаких оснований. По словам блогерши, Гуф никогда не был опасен для их общего сына. Звезда отметила, что психологические травмы «законом не учитываются».

В январе Айза сообщила, что перестала общаться с Гуфом. Блогерша уточнила, что их общий сын Сэм возможно поддерживает связь с отцом, однако она — нет. Бизнесвумен призналась, что ей стало хорошо после этого.

23 апреля Долматов пообещал никогда больше не жениться. Он добавил, что бывшие супруги будто соревнуются между собой, и признался, что постарается больше не связывать себя узами брака.

Ранее возлюбленная Гуфа ответила матом на вопросы о замужестве.

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