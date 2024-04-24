Стало известно, почему Пугачева не реагирует на угрозы о конфискации имущества в России

Критик Артемий Троицкий (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал статью с отрывком из интервью с Аллой Пугачевой на фоне 75-летнего юбилея певицы. Об этом пишет «7 дней».

«Ты знаешь, почему мне абсолютно безразличны все эти страшилки, что они на меня напускают, — иноагентство, конфискации, угрозы все эти? Почему я не реагирую? Да потому, что для меня гораздо важнее то, что они мне пишут потрясающую биографию! Это какая же драма жизни — только фильмы снимать», — процитировал Троицкий Пугачеву.

В отрывке из статьи также указано, что Примадонна не беспокоится из-за имущества и возможных санкций, так как по-настоящему ее завораживает лишь история, а не «вещички». Троицкий напомнил, что Пугачева любит работать с перспективными авторами, поэтому новые песни артистки не стали для него удивлением.

При этом критик выразил мнение, что исполнительница вряд ли вернется на сцену. В интервью Евгению Киселеву (признан в РФ иностранным агентом, внесен в РФ в список террористов и экстремистов) на YouTube Троицкий уточнил, что сейчас Примадонна посвящает все свободное время воспитанию и образованию своих детей Лизы и Гарри.

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