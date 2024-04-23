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«Еще не восстановилась»: Боня о состоянии после пластики

Блогерша Виктория Боня пожаловалась на критику после пластики

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victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня рассказала о критике после сделанной пластики. С изданием NEWS.ru она поговорила на премии «Вслух».

«Недавно я сама сделала пластическую операцию, после которой очень долго отходила и очень много вынесла и хейта, и усмешек. Я могу сказать, что до сих пор еще не восстановилась, потому что это операция длительного восстановления — до года», — сказала она.

По словам Бони, она не хотела менять внешность, а на пластическую операцию решилась, чтобы сохранить ее.

«Это та же я, просто без возрастных изменений», — оценила знаменитость свое состояние через девять месяцев после хирургического вмешательства.

Накануне Виктория Боня призналась, что получала $6 тыс. в месяц на проекте «Дом-2».

Ранее Собчак, Урганту и Коке пришлось объясняться из-за гонораров от Блиновской.

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