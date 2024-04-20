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Кинокомпания Евгения Пригожина под угрозой ликвидации

Mash: в России могут ликвидировать кинокомпанию Евгения Пригожина из-за убытков

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Aurum Production

Кинокомпанию Евгения Пригожина Aurum Production собираются ликвидировать из-за того, что она перестала производить фильмы и терпит убытки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, фирма потерпела убыток в размере 253 млн рублей в 2023 году. Годом ранее, отмечает Mash, Aurum Production оказалась даже в большем минусе — 319 млн рублей. Mash предполагает, что причиной стало то, что бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» решил опубликовать все проекты компании в открытом доступе, потеряв прибыль от показа в кинотеатрах.

Сейчас Aurum Production прекратила производство. Работники кинокомпании заявляют, что руководство просто «исчезло». Mash добавляет, что в 2021 году контрольный пакет акций бизнеса перешел Евгении Мальцевой. Оставшиеся 49% акций Пригожин оставил себе, а когда его не стало, то доля должна была перейти к родственникам. При этом «половина компании так и зависла в воздухе» и неизвестно, кому она досталась.

7 марта сообщалось, что сын Евгения Пригожина решил ликвидировать свою компанию «РТГ Девелопмент», которая должна была заниматься разработкой IT-кластера у Финского залива в Санкт-Петербурге.

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