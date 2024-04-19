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Певице Успенской стало плохо

112: певица Любовь Успенская пожаловалась медикам на плохое самочувствие

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Юрий Сомов/РИА Новости

Певица Любовь Успенская обратилась к врачам с жалобами на боли в сердце. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Артистка жалуется на боли в области сердца. Сейчас ей оказывают необходимую помощь», — говорится в сообщении.

По данным канала, в настоящее время решается вопрос о госпитализации певицы.

В этом году исполнительница шансона получила российское гражданство. Кроме того, Успенская говорила, что собирается выпустить новый альбом под названием «Сила моя со мной». В пресс-службе Успенской подчеркнули, что альбом выйдет весной. Сама артистка отметила, что в альбом войдет композиция, основанная на стихах официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

До этого американская певица Тейлор Свифт почувствовала себя плохо, выступая в рамках гастрольного тура. Она закашлялась во время исполнения песни. Кроме охрипшего голоса, фанаты также заметили у Свифт замедленные движения.

Ранее Стас Михайлов рассказал, как дал Шнурову по морде за Фриске.

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