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Соседов пожаловался, что его «убрали» из телешоу «За гранью»

Критик Сергей Соседов заявил, что шоу «За гранью» делали специально под него

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Global Look Press

Музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с NEWS.ru заявил, что телешоу «За гранью» создавали специально под него.

«Меня убрали из одной программы и оставили в другой программе. Была программа «За гранью». Собственно, это была программа, сделанная под меня, и за 2,5 года было снято более 400 программ. А потом меня оттуда убрали. Я не знаю почему, я это говорил, и никто не знает, никому ничего не было сказано. Вот и все», — возмутился Соседов.

В конце января Соседов заявил, что у него были конфликты с руководством шоу «За гранью» из-за смеха, что и стало причиной его увольнения. По словам Соседова, он не стал идти на поводу у руководства и заявил, что будет вести программу, «как чувствует». Свое увольнение из шоу критик назвал абсолютно неожиданным как для него самого, так и для продакшна. Он признался, что не знает причин подобного решения.

Тем не менее Соседов вернется на НТВ в новом шоу после скандального увольнения. Он войдет в жюри нового шоу «ВИА Суперстар!» вместе с Лерой Кудрявцевой, Стасом Пьехой и Наташей Королевой.

Ранее сообщалось, что в полуфинале шоу «Маска» появятся два специальных конкурсанта.

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