Кадони обвинил Бузову в предательстве

Телеведущий и экстрасенс Влад Кадони на YouTube-шоу «Алена, блин! Посидим» заявил, что певица Ольга Бузова предала его.

«По отношению ко мне она поступила подло», — поделился бывший участник телестройки «Дом-2».

При этом Кадони не стал уточнять, о какой именно подлости идет речь. В 2021 году между знаменитостями произошел скандал: Кадони обвинял певицу в лицемерии, а артистка заявляла, что мужчина пытается пиариться за ее счет. Бузова предположила, что возмущения Кадони были связаны с тем, что она отписалась от экстрасенса в соцсетях. Сам телеведущий не раскрывал причину конфликта.

Недавно Кадони заявил, что Бузова и Прилучный несовместимы как пара. По его мнению, у знаменитостей пусть и хорошая совместимость по гороскопу, однако звезды не сошлись бы темпераментами. Кадони заявил, что в случае подобного романа Бузова «рыдала бы без остановки, учитывая взрывной характер Паши».

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