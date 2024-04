Друзья Муцениеце рассказали о расставании актрисы с бизнесменом

Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актриса Агата Муцениеце рассталась с 39-летним миллионером Владимиром Перельманом. Об этом kp.ru сообщили друзья артистки.

По словам приятелей звезды, Муцениеце завела роман с Перельманом в декабре 2023 года. Бизнесмен является основателем и главой холдинга Perelman People, в который входят рестораны I Like Bar, I Like Grill, I Like Wine, Beer&Brut, «Рыба моя», «Жемчуга».

Как отметили друзья актрисы, Муцениеце рассталась с предпринимателем в конце января во время отпуска в Таиланде. Причиной разрыва стали измены бизнесмена.

«Тот оставил ее ради новой барышни. Изменил Агате у нее на глазах! Причем ничто, как говорится, не предвещало. Все изменилось, когда на остров прилетели подруги Агаты. Девушки поселились на отдельной вилле, но проводили время с Муцениеце и Перельманом», — заявили приятели актрисы.

Агата Муцениеце была замужем за актером Павлом Прилучным с 2011 по 2020 год. У экс-супругов двое общих детей: 11-летний Тимофей и 7-летняя Мия.

В апреле Мосэнергосбыт подал иск к актеру Павлу Прилучному из-за неоплаченных коммунальных услуг в квартире, откуда его по суду выписала бывшая супруга Агата Муцениеце.

