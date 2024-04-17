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Шарлот останется в СИЗО на фоне обвинений «против мира и безопасности человечества»

Суд отказался изменять меру пресечения певцу Шарлоту в апелляции

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Пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Самарский областной суд отказался изменять меру пресечения певцу Шарлоту, которому продлили арест на 2 месяца. Об этом сказано на сайте суда.

Отмечается, что в суде не нашли оснований для удовлетворения доводов апелляционной жалобы, поэтому оставили без изменений решение суда первой инстанции. В суде также напомнили, что Шарлот обвиняется в преступлениях «против мира и безопасности человечества, а также в совершении преступления, направленного против конституционных прав и свобод человека и гражданина». Там уточнили, что музыкант не проживал по месту регистрации на протяжении двух лет, путешествуя по городам, и у него нет источников дохода.

В начале апреля Кировский районный суд Самары продлил арест певцу Эдуарду Шарлоту. Отмечалось, что он будет находиться под стражей в СИЗО до 24 апреля включительно.

В 2023 году, находясь за границей, Шарлот выложил в сеть несколько провокационных видеороликов, на одном из которых видно, как он сжигает свой российский паспорт. В ноябре 2023 года певец вернулся в страну и был задержан. Позднее он раскаялся в содеянном.

На данный момент в отношении Шарлота возбуждены четыре уголовных дела: его обвиняют в реабилитации нацизма, в оскорблении чувств верующих и повреждении документов. 23 января 2024 года обвинение запросило продление ареста певцу на два месяца.

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