Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юрий Куклачев объяснил, почему отказался от жизни в Лас-Вегасе

Клоун Юрий Куклачев заявил, что не видит смысла переезжать из России

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Артист цирка Юрий Куклачев рассказал в беседе с vm.ru, что не видит смысла переезжать из России.

Куклачев признался, что в 1990 году заключил пятилетний контракт в Лас-Вегасе. Артисту предлагали остаться и после истечения договора, но тот отказался. Клоун рассказал, что в том же году ему помогли организовать собственный Театр кошек в Москве.

Куклачев признался, что в 1993-м испытывал сильные финансовые трудности. Артист продал билеты на свой концерт по сумме до денежной реформы. Клоун признался, что на эти деньги ему было трудно прокормить не только себя, но и своих кошек.

«В один день мясо подорожало на несколько сотен рублей. После шоу я вышел к зрителям и сообщил, что из-за денежной реформы мне не на что кормить кошек, ведь билеты они купили по старой цене. И тогда все, кто был в зале, вышли на сцену и дали денег — кто сколько может. В России хорошие люди. Зачем мне за границу?» — рассказал артист.

15 апреля стало известно, что юбилейное шоу Юрия Куклачева «Самый добрый клоун» покажут заново в сентябре, но уже без цирковых трюков в исполнении самого 75-летнего дрессировщика.

Ранее сын Куклачева объяснил, почему его отца оставили в реанимации еще на неделю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами