Юрий Куклачев объяснил, почему отказался от жизни в Лас-Вегасе

Артист цирка Юрий Куклачев рассказал в беседе с vm.ru, что не видит смысла переезжать из России.

Куклачев признался, что в 1990 году заключил пятилетний контракт в Лас-Вегасе. Артисту предлагали остаться и после истечения договора, но тот отказался. Клоун рассказал, что в том же году ему помогли организовать собственный Театр кошек в Москве.

Куклачев признался, что в 1993-м испытывал сильные финансовые трудности. Артист продал билеты на свой концерт по сумме до денежной реформы. Клоун признался, что на эти деньги ему было трудно прокормить не только себя, но и своих кошек.

«В один день мясо подорожало на несколько сотен рублей. После шоу я вышел к зрителям и сообщил, что из-за денежной реформы мне не на что кормить кошек, ведь билеты они купили по старой цене. И тогда все, кто был в зале, вышли на сцену и дали денег — кто сколько может. В России хорошие люди. Зачем мне за границу?» — рассказал артист.

15 апреля стало известно, что юбилейное шоу Юрия Куклачева «Самый добрый клоун» покажут заново в сентябре, но уже без цирковых трюков в исполнении самого 75-летнего дрессировщика.

Ранее сын Куклачева объяснил, почему его отца оставили в реанимации еще на неделю.