В Южной Корее снова отменили премьеру с участием солистов Большого театра

В Южной Корее за день до премьеры отменили балетное шоу с участием солистов Большого театра. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на организаторов мероприятия.

Отмечается, что причиной стали напряженные отношения между Сеулом и Москвой по поводу конфликтов на Украине и в Северной Корее. Шоу должно было пройти с 16 по 18 апреля в Центр исполнительских искусств «Сечжон» при участии 12 артистов Большого театра. Затем количество россиян на мероприятии сократили, однако вскоре вовсе отменили мероприятие.

Посольство России в Южной Корее выразило глубокое сожаление из-за случившегося, отметив, что «страна в настоящее время демонстрирует определенную тенденцию в своем подходе к сотрудничеству с Россией и в культурной сфере».

В марте, подчеркивает Reuters, в Южной Корее также не состоялось представление с участием российской прима-балерины Светланы Захаровой, которая поддерживает СВО.

В начале апреля Южная Корея ввела самостоятельные санкции против двух компаний и двух россиян. Их причиной стало предполагаемое сотрудничество с Северной Кореей в ракетной и ядерной программах.

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