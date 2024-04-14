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В Сибири отменили концерты Тарзана и клоуна Морозова

В ряде сибирских городов отменили концерты Тарзана и клоуна Александра Морозова

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Alena Kalita/Global Look Press

В Бердске, Томске, Барнауле и Новокузнецке отменили концерты танцора Тарзана и клоуна Александра Морозова. Об этом пишет «РГ».

По данным СМИ, Тарзан, Морозов, а также актрисы Юлия Когай, Наталья Корсунова и Людмила Лосева решили отказаться от гастрольного тура без объяснения причины. 21 апреля артисты должны были сыграть в Бердске антрепризу, на следующий день их ждали в Барнауле с этим же спектаклем. 23 апреля труппа планировала концерт в Новосибирске с постановкой «Он сам нарвался», 25 апреля эту же пьесу должны были играть в Томске.

Недавно рэпер Паша Техник отменил выступление в Нижнем Новгороде, которое должно было состояться 19 апреля. На какую дату перенесли концерт — пока неизвестно. Известно, что выступления Паши Техника, запланированные на апрель, перенесли и в других городах. На официальной странице Техника указаны новые даты выступления в Ярославле и Череповце — концерты пройдут в июне.

Ранее Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) с бокалом виски в руке пожелал удачи «нашим ПВО».

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