Стало известно, сколько заработала Пугачева за все время

Певица Алла Пугачева, которая начала делать первые шаги на отечественной эстраде в 60-х годах, заработала за свою карьеру порядка 14 млрд рублей. Об этом сообщает издание kp.ru.

«Часть денег инвестировано в недвижимость для себя и родни — сколько ее за границей, неизвестно, сама артистка это тщательно скрывает. Другая часть — лежит на счетах в банках и приносит солидные проценты», — подчеркивает «Комсомолка».

Отмечается, что в последнее время артистка заработала свыше 20 млн рублей на выпуске своего музыкального альбома. Она также недавно выпустила дуэт с малоизвестным музыкантом и планирует радовать поклонников новыми композициями. Стоимость выступлений на частных мероприятиях Пугачевой стоит не менее 35 млн рублей. На корпоративах, предполагает kp.ru, Пугачева выступает раз в три месяца.

За 2019 год Пугачева заработала минимум 118 млн рублей, в тот год у артистки прогремели два юбилейных концерта в Москве и Минске. А с 2005 по 2015 год, согласно подсчетам российского Forbes, доходы исполнительницы составили 2 млрд 697 млн рублей (по курсу 2015 года. — прим. «Газеты.Ru»). При этом звание «народной артистки СССР» Пугачевой дали в 1991 году, что значительно увеличило ее гонорар за выступление. При этом в начале нулевых, отмечает издание, Пугачева начала зарабатывать еще больше из-за появившегося спроса на частные мероприятия.

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