Появление пятен на скульптуре «Родина-мать зовет!» объяснили

Специалисты музея-заповедника «Сталинградская битва» нашли изменения в состоянии скульптуры «Родина-мать зовет!». Об этом сообщает РИА Новости.

В музее-заповеднике уточнили, что на бетонной поверхности скульптуры появились пятна — выцветы и высолы в бетоне, появляющиеся из-за воздействия агрессивных факторов окружающей среды, а также различной впитывающей способности материалов, применяемых при реставрации скульптуры.

«Музей-заповедник ведет натурные наблюдения за состоянием скульптуры «Родина-мать зовет!» и информирует заказчика о результатах наблюдений», — рассказали в пресс-службе музея.

Скульптуру реставрировали в 2020 году, гарантийные обязательства сейчас действуют. Государственным заказчиком работ, добавили в музее, являлась «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации», подрядчиком выступало АО «Главзарубежстрой».

В 2020 году скульптуру подвергли первой масштабной реставрации со времени строительства. В ходе работ было устранено 11 километров трещин, обновлены проржавевшие тросы.

Волгоградцы пожаловались на темные пятна на скульптуре в начале апреля.

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