Волочкова раскрыла имя своего нового избранника: «Подарил свадебное платье»

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что планирует провести свой майский отпуск на Мальдивах с возлюбленным Мигелем из Чили. Слова экс-солистки Большого театра передает Teleprogramma.pro.

«Это любовь пятнадцатилетней давности и даже больше!» — добавила танцовщица.

По словам Волочковой, сейчас молодой человек пытается возобновить их роман и даже подарил ей свадебное платье и коня шоколадного цвета — правда, питомца, призналась танцовщица, она не приняла.

В феврале Анастасия Волочкова заявляла, что все мужчины от нее теряют голову, и поэтому у нее было много романов, в том числе — с женатыми. Своей самой главной любовью в жизни танцовщица назвала миллиардера Сулеймана Керимова.

Также Волочкова рассказала, что в ее жизни были и небогатые мужчины, заявив, что у них было другое важное качество.

«У них было большое достоинство — в прямом и переносном смысле этого слова. Большая душа и большое сердце. И любовь к моему творчеству», — подчеркнула артистка.

До этого балерина признавалась, что еще находится в поисках идеального мужчины. Она признавалась, что не собирается больше иметь детей, но не против, если они будут у ее нового избранника.

Ранее Малиновская ответила на слухи о романе с Арутюновым.