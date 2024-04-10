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Сергей Пенкин о Кунгурове: «Был стабилен и поддерживал других»

Певец Пенкин назвал домыслами информацию о проблемах с психикой у Кунгурова

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evgenyi_kungurov_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Сергей Пенкин признался, что дружил с оперным певцом Евгением Кунгуровым, которого не стало 8 апреля. Его слова передает kp.ru.

«Хочу сказать, что он был талантливым, востребованным и добрым. Очень хорошим человеком. Таких мало. Настоящий он. До сих пор не понимаю и не могу осознать то, что произошло», — признался исполнитель.

Пенкин добавил, что Кунгуров всегда был открытым и веселым человеком, поэтому он не верит в то, что у артиста были проблемы с ментальным здоровьем.

«Все, что пишут, это догадки и домыслы. Он всегда был стабилен и поддерживал других», — добавил музыкант.

Пекин посетовал на то, что о талантливых артистах вспоминают лишь при подобных обстоятельствах, заявив, что в обычное время на ТВ показывают «столько грязи» и «немыслимо бездарных людей». Певец рассказал, что Кунгуров обладал потрясающим баритоном и исполнял гимн России так, что «никакие мальчики и девочки рядом не стояли».

8 апреля не стало Евгения Кунгурова. Его нашли возле дома на Зоологической улице в центре Москвы. Вскоре появилась информация, что последнее время певец находился в состоянии депрессии.

Ранее участника арт-группы «Явь» Воронина задержали в ТЦ «Охта Молл» в Петербурге.

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