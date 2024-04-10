Киркоров назвал Пугачеву бабушкой

В последнем выпуске комедийного шоу «Звезды» на НТВ, где знаменитости соревнуются за звание самой забавной звезды, певец Филипп Киркоров развеселил судей, назвав свою бывшую жену Аллу Пугачеву «бабушкой».

«Не бабушка, а подруга», — поправил сам себя «король российской эстрады», чем еще больше развеселил судей.

Тем временем стало известно, что Алла Пугачева отправляется в турне по Европе. Продюсер и концертный директор артистки Сергей Лавров поделился деталями.

«Мне рассказали, что Пугачева запросила у организаторов в Германии €50 тыс. за один концерт, столько она хочет получить на руки. Выступления планируются осенью. Для Аллы Борисовны с ее аппетитами это мало, сейчас столько получают звезды, которые рангом ниже ее», — отметил он.

Киркоров же ранее намекнул на возможные причины размолвки с блогером и рэпером Давой. Киркоров и Дава дружили и вместе записывали песни, однако через некоторое время общение оборвалось.

Ранее Филипп Киркоров обратился к россиянам словами Пугачевой после трагедии.