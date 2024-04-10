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Запланированный спин-офф «Игры престолов» про Джона Сноу отменен

Screen Rant: запланированный спин-офф «Игры престолов» про Джона Сноу отменили

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HBO, коллаж

Согласно информации, опубликованной на портале Screen Rant, планируемое продолжение популярного сериала «Игра престолов» от HBO, где главным героем должен был стать Джон Сноу, было отложено из-за утраты актуальности идеи.

В феврале журнал Hollywood Reporter сообщал о работе над этим проектом, с упором на персонажа Джона Сноу. Однако, по последней информации, спин-офф с участием этого персонажа больше не находится в активной разработке на канале HBO.

В то же время британская актриса Эмилия Кларк, наиболее известная по роли Дейнерис Таргариен в фантастическом сериале «Игра престолов», стала кавалером ордена Британской империи за заслуги в благотворительности. 37-летняя актриса и ее мать создали благотворительную организацию SameYou, помогающую людям, пережившим болезни, связанные с повреждениями головного мозга.

Ранее звезда «Игры престолов» раскритиковал финал сериала.

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