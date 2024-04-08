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Поплавская возмутилась возвращением Урганта в кино

Актриса Поплавская заявила о русофобской позиции продюсера нового фильма с Ургантом

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the_yana_poplavskaya/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Актриса Яна Поплавская возмутилась в Telegram-канале возвращением телеведущего Ивана Урганта в кино.

Ургант снялся в фильме Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал». Поплавская считает, что режиссеру нельзя снимать картины для российской аудитории, так как его супруга Катерина Гордеева (признана в РФ иностранным агентом) является иноагенткой. Также она выделила среди продюсеров ленты режиссера Александра Сокурова. По ее мнению, Сокуров обладает «русофобской позицией».

«Пятая колонна продолжает возвращать своих «кумиров» на ТВ и в кино. Киркоров, Ревва, Шепелев, Светлаков... Настал черед и Вани Урганта, при первых выстрелах сбежавшего в Израиль. Два года «незаменимого», который уехал в «длительный отпуск», тянули за уши, пытаясь пристроить хоть куда-то», — заявила артистка.

13 марта сообщалось, что Ургант вернулся в кино после трехлетнего перерыва. Он опубликовал афишу фильма «Во сне ты горько плакал». Это первое появление Урганта на телеэкранах с февраля 2022 года — после того, как передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир. Последним на сегодняшний момент фильмом, в котором он снялся, стала новогодняя комедия «Елки-8» (2021).

Ранее Иван Ургант заявил, что никуда не уезжал из России.

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