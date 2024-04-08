Варум проживает в США в квартире стоимостью $2 млн

Певица Анжелика Варум проживает в апартаментах стоимостью $2,119 млн (порядка 196 млн рублей по нынешнему курсу. — Прим. «Газеты.Ru») в Лос-Анжелесе. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, недвижимость площадью 300 квадратных метров зарегистрирована на супруга артистки Леонида Агутина. Квартира расположена в Голливуде, элитном районе города. Звездная чета приобрела ее в 2013 году.

Отмечается, что жилой комплекс, в котором находится квартира, стоит на первой линии, прямо на берегу Тихого океана. Из окон квартиры Варум видно море, а также резидентам комплекса доступен бассейн, расположенный на территории. Издание подчеркивает, что последние полгода артистка проживала именно в этой квартире.

В конце марта Анжелика Варум впервые после долгого перерыва вышла на сцену в России в рамках тура со своим мужем. При этом после трагедии в «Крокус Сити Холл» звездная пара перенесла свои гастроли. Со ссылкой на коллег артистов kp.ru заявляет, что Варум и Агутин запланировали концерты в российских городах из-за денежного вопроса — у них «немало заграничной недвижимости, которую надо содержать».

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