Вечеринка Познера в Стамбуле на его 90-летие попала на видео

Журналист Владимир Познер отметил свое 90-летие в Стамбуле, устроив праздник, на который съехались Николай Цискаридзе, Константин Богомолов и другие известные артисты страны, сообщает The Voice mag.

На юбилейном мероприятии прозвучали советские мелодии, а сам юбиляр исполнил «Опавшие листья» на французском языке. Вечеринка была названа «Турецким гамбитом».

В честь дня рождения Познера, который пришелся на 1 апреля, на Первом канале вышел документальный фильм о его жизни. Фильм состоит из восьми частей, каждая из которых посвящена определенному периоду жизни журналиста. В нем Познер делится личными историями, рассказывает о своей семье, вспоминает и оценивает прошлое.

Авторская программа Познера на Первом канале не выходила на экран уже более двух лет. По словам самого журналиста, с 24 февраля 2022 года телеканал стал «информационным» и будет таковым до завершения спецоперации. В это время некоторые передачи не будут транслироваться, включая программу журналиста с названием «Познер». Такова позиция руководства телеканала, подчеркнул телеведущий.

Ранее историк моды Александр Васильев заявил, что секрет успеха Владимира Познера заключается в том, что журналист знает три языка.