Сати Казанова об уходе из «Фабрики»: «Дура вообще?»

Певица Сати Казанова рассказала, что ее творческий путь был похож на тот, что преодолела артистка Жанна Фриске после ухода из «Блестящих». Об этом экс-участница «Фабрики» поделилась с YouTube-проектом «Про тебя».

«У меня был творческий кризис в том смысле, что я знаю, что так, как было, не хочу. Шоу-бизнес меня не то что не удовлетворяет, я задыхаюсь в нем. Но при этом остаюсь в продюсерском центре», — вспомнила свои эмоции Казанова.

Она добавила, что Игорь Матвиенко был гениальным продюсером и добрым человеком — для многих, считает певица, сотрудничество с ним казалось мечтой.

«Ну что ты дура вообще? Что тебе неймется! А я не могу, я просто несчастная глубоко. И он мне предлагает, в принципе, такие же песни, как группе «Фабрика», просто теперь я одна», — рассказала артистка.

Она вспомнила, что по итогу Матвиенко сам решил прекратить работу и добавил, что артистка самостоятельно сможет построить свою сольную карьеру. По словам Казановой, она была рада подобному решению продюсера и призналась, что была готова расцеловать мужчину.

В той же беседе Казанова рассказала, что на шоу «Фабрика звезд» был батюшка. Она уточнила, что священнослужитель был только в первом сезоне программы.

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