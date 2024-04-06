Победительница «Холостяка» раскритиковала шоу «Невеста. Экстра Любовь»

Победительница девятого сезона шоу «Холостяк» Яна Сапета раскритиковала в беседе с e1.ru проект «Невеста. Экстра Любовь» с участником «Битвы экстрасенсов» Константином Гецати.

Сапета считает, что на участниц, которые борются за сердце Гецати, неинтересно смотреть. Она назвала девушек «сырыми», отметив, что многие из них не имеют профессии. По ее мнению, некоторые героини шоу приехали «поплакаться» в передачу.

Сапета заявила, что вместо того, чтобы строить свою любовь, участницы программы будто пришли за сеансом у экстрасенса.

«Я сама пережила большую потерю для себя перед проектом, но не выливала это на публику и ни разу не заплакала. <…> Это уже не «Холостяк», а что-то адаптированное, микс с мистикой», — пояснила модель.

Сапета также осудила девушку, которая расстроилась из-за того, что не может есть еду, предлагаемую проектом. По ее мнению, реалити-шоу — это не курорт.

«Обычная здоровая еда. Фастфуд и шоколад, конечно, вам никто не предложит — вы все-таки в кадре, нужно следить за своим внешним видом», — заявила Сапета.

В марте состоялась премьера шоу «Невеста. Экстра любовь». Программа похожа по формату на передачу «Холостяк». В нем Гецати ищет себе невесту.

Ранее стало известно, что экс-солистка «ВИА Гры» поборется за сердце звезды «Битвы экстрасенсов».