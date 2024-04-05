В Госдуме рассказали, как Фандорин отнесся бы к Акунину*

Заслуженная артистка России, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко рассказала, как герой книг Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) Эраст Фандорин отнесся бы к поступкам писателя. Ее цитируют «Аргументы и факты».

«Наверное, Акунин действительно сошел с ума, потому что на протяжении истории не только русские, но и все те, кто шел служить российскому государству, воспринимали таких, как Акунин, как предателей. Поэтому я думаю, что его герои прокляли бы этого самого писателя, узнай они, как он себя повел в этой ситуации», — сказала она.

Так Драпеко отреагировала на слова Акунина о том, что его литературный герой с удовольствием в наше время стал бы гражданином Украины и воевал бы за ВСУ. Об этом писатель сказал российским пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову), позвонившим литератору якобы от имени президента Украины Владимира Зеленского и экс-министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко.

Во время диалога он также назвал ракетные удары ВСУ по Крыму «обоснованными».

6 февраля Басманный суд Москвы заочно избрал меру пресечения Акунину в виде ареста сроком на два месяца. Срок его ареста будет отсчитываться с момента задержания либо с момента передачи писателя российским правоохранителям в случае экстрадиции в РФ.

Накануне писательница Дарья Донцова заявила, что Акунин совершил «огромную ошибку», когда раскритиковал СВО.

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